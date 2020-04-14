الرياض تستقبل 155 سعوديا قادمين من نيويورك

وصل 155 سعوديا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، على طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من نيويورك، ضمن الرحلات التي تعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

واستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (غرب) المملكة اليوم 258 سعوديا قادمين من العاصمة الإندونيسية

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جاكرتا، و220 قادمين من واشنطن ضمن جدول الرحلات المخصصة للعودة من الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس"، أنه تم اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة معهم قبل

ادخالهم في الحجر الصحي المقرر لمدة 14 يوما.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق، أن المنصة الإلكترونية التابعة لها توقف استقبال طلبات المواطنين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة بدءًا من الخامسة من مساء الثلاثاء.

واستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة (غرب) المملكة صباح اليوم الثلاثاء 252 سعوديا قادمين من لندن عبر مطار هيثرو.