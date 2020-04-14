الأردن يرسل شحنة من عقار الكلوروكين إلى تونس

أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدولةقيس سعيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
من جانبها، أشارات وزارة الدفاع التونسية إلى أن الشحنة تشمل 2500 علبة من دواء الكلوروكين.
وكان قد أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري حمودة في تصريح لقناة "فرانس 24" أن "تونس بدأت تعتمد دواء الكلوروكين في إطار تجارب بحثية على المصابين بفيروس كورونا".
والكلوروكين قد شاع استخدامه منذ أكثر من نصف قرن في العالم لمعالجة الملاريا وبعض الأمراض المعدية الأخرى مثل مرض "لايم".
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