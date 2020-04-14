جورجيا تفرض العزل العام في 4 مدن بينها العاصمة

أعلنت جورجيا اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض العزل العام على 4 مدن كبرى بينها العاصمة تبليسي لمدة 10 أيام اعتبارا من 15 أبريل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال رئيس الوزراء جورجي جاخاريا في إفادة صحفية، إن "المؤسسات المالية الدولية والمانحين وافقوا على تقديم مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار لدعم جهود جورجيا في مكافحة كورونا، بالإضافة
وأضاف، أن "ذلك يشمل اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على برنامج بقيمة 477 مليون دولار".
ويتعين أن يطرح رئيس البلاد العزل المقترح، وأن يوافق عليه البرلمان.
وسجلت جورجيا 296 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وثلاث حالات وفاة.
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