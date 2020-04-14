وفاة سعود الدرمكي تشعل تريندات السعودية

أشعلت وفاة سعود بن سالم الدرمكي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ونعت الجمعية العمانية للسينما والمسرح الممثل سعود بن سالم الدرمكي، الذي توفي اليوم الثلاثاء، الموافق 14 أبريل 2020، عن عمر ناهز 70

عاما بعد مسيرة فنية حافلة.

وولد الدرمكي في 1950، ويعد أحد مؤسسي الحركة الفنية في سلطنة عمان.

وقدم الدرمكي العديد من المسلسلات التلفزيونية منها يوميات سعيد وسعيدة، والشطرنج، والجيران، وعايش زمانه، وصيف حار، وبانتظار

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المطر، وجمعة في مهب الريح، وآباء وأبناء، والفاغور، وحارة الأصحاب، ومكان في القلب.

وبدأ مسيرته عام 1975 عندما أنشأ مسرحًا أهليًا ضم مجموعة من الممثلين الشبان آنذاك مثل طالب البلوشي وفخرية خميس وغيرهم.

وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية في 1980 عندما انضمت للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ثم انتقلت في التسعينات إلى العمل التلفزيوني.