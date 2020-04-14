أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111 وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي
وأشار إلى أنه تم تسجيل 107 حالة وفاةجديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403.
وقال الوزير إن ما مجموعه 4799 شخص تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.
واعتبر وزير الصحة التركي أن معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 107 وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.