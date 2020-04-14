فريق "حور مكة" ينتشر بالسعودية لمواجهة كورونا

انتشرت قرابة 400 فتاة بمكة المكرمة في أحياء عدة من المدينة، لمواجهة فيروس كورونا، بالأعمال التطوعية في سبيل التخفيف عن بعض الأسر وتوفير احتياجاتها وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت قائدة فريق "حور مكة" التطوعي عبير عبد الوهاب فكيره: "في ظل استمرار الحظر الشامل في مكةالمكرمة تستمر إنجازات الفريق التطوعي".
وأضافت: "يتمثل عمل أعضاء الفريق في تسجيل احتياجات سكان الحي ومعرفة النساء المتقدمات بالسن، والأرامل والمطلقات، وحصرهن، وتوجيه الإعانة والمساعدة بخدمتهن، والتسجيل لهن إلكترونيا وغيره".
وأشارت إلى أن الفريق قدم الخدمةلأكثر من 1200 أسرة في أحياء متفرقة بمكة المكرمة، ونشر رسائل نصية قصيرة أو فيديوهات للتوعية، استفاد منها أكثر من 5 آلاف شخص.
وتابعت: "يتركز العمل على تحفيز الاستفادة من وقت البقاء في البيت ببعض الدورات التثقيفية والتدريبية، التي تفيد الأسرة، حيث تم تقديم المساعدة لطالبات المدارس ومساعدتهن في دروسهن، وشرح آلية الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة".
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