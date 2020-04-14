الأردن: صلاة التراويح ستكون في المنازل

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، أن صلاة التراويح جائزة في البيت، مشيرا إلى أنه كما صليت الفريضة بالمنزل

فصلاة التراويح ستصلى في المنزل توخيا للسلامة في ظرف نواجه نحن والعالم وباء خطيرا.

وأوضح الخلايلة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار كان مؤلمًا للجميع لكنه يحافظ على صحة المجتمع والوطن.

وأكد أن المجالس العلمية الهاشمية ستقام بدون جمهور، ودرس الغروب سيقام بدون أي جمهور.