الهند تمدد تدابير الإغلاق الأكبر في العالم

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الإغلاق العام الذي يطال 1,3 مليار شخص بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من مايو على أقل تقدير.

وقال مودي اليوم في كلمة للأمة "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً"، مضيفاً "لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".

وأضاف "يبدو واضحاً من تجارب الأيام القليلة الماضية أن المسار الذي اخترناه صائب".

وكان من المفترض أن يتم رفع تدابير الإغلاق العام التي فرضت في 25 مارس لثلاثة أسابيع ليل الثلاثاء.

وقال مودي إنه سيكون هناك "تخفيف محدود" للإجراءات اعتباراً من 20 أبريل في المناطق التي لا تسجل إصابات، وسيتم الإعلان عن توجيهات جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة الأربعاء.

ويأتي الإعلان في ظل نقاش عالمي بشأن كيفية رفع القيود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء دون التسبب بارتفاع جديد في عدد الإصابات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن دول جنوب آسيا لا تزال بمنأى عن الوباء إلى حد ما، بينما سجّلت الهند نحو 10 آلاف و800 حالة و353 وفاة.

ونظراً للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها، تسري مخاوف من أن يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير ما قد يؤدي إلى انهيار منظومتها الصحية.

وأعلنت بعض الولايات مثل ماهاراشترا، التي تضم مدينة بومباي المكتظة وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات، وتاميل نادو وأوديشا تمديد الإغلاق.

وأشادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بقرار الهند تمديد الإغلاق وقالت إنه "سيقطع شوطاً طويلاً في وقف تفشي الفيروس".