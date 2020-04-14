نيويورك تسجل 778 وفاة بكورونا.. والوفيات في أميركا تتخطى 24 ألفاً

أعلن أندرو كومو حاكم نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن الولاية سجّلت 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ671 في اليوم السابق.

وقال كومو للصحافيين إن الحصيلة اليومية الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية، التي تعد الأكثر تأثّراً بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 10 آلاف و834 وفاة. وكانت حصيلة الساعات الـ24 الأخيرة قريبة من أعلى حصيلة يومية بلغت 799 وتم تسجيلها الخميس الماضي.

في السياق نفسه، أظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز" للأنباء أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفاً اليوم الثلاثاء فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفاً بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وسجلت نحو 1500 وفاة جديدة، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة. وهو ما يقل كثيراً عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقاً لإحصاء لرويترز.

وتجاوزت وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 24400 اليوم الثلاثاء. ولم تبلغ العديد من الولايات عن الأعداد فيها بعد.

وتفرض السلطات منذ أسابيع قيوداً واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس. ومع إغلاق الشركات وفرض قيود على السفر، يناقش المسؤولون وأعضاء الكونجرس الأميركي متى يُمكن إعادة فتح بعض القطاعات.