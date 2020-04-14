جورجيا تفرض العزل العام لمدة عشرة أيام

قالت جورجيا اليوم الثلاثاء إنها ستفرض العزل العام على أربع مدن كبيرة منها العاصمة تفليس لمدة عشرة أيام اعتباراً من 15 أبريل في إطار جهودها للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتعين أن يطرح رئيس البلاد العزل المقترح وأن يوافق عليه البرلمان.
وقال رئيس الوزراء جورجي جاخاريا في إفادة صحفية إن المؤسسات المالية الدولية والمانحين وافقوا على تقديم مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار لدعم جورجيا بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتابع أن ذلك يشمل اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على برنامج بقيمة 477 مليون دولار.
وسجلت جورجيا 296 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وثلاث حالات وفاة.
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