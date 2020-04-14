ارتفاع عدد وفيات كورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا تسجيل 261 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 4157 حالة. وقالت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إن 171 شخصاً توفوا في دور رعاية المسنين من بينهم 125 بمقاطعة الفلاندرز و 108 في مقاطعة والونيا و 29 في العاصمة بروكسل.

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