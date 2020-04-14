ارتفاع الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 143 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 2415 إصابة.
ولم يقدم وزير الصحة أي تحديث لعدد الوفيات التي بلغت أمس 27 وفاة.
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