اغتيال عنصر في الفرقة الرابعة يعمل في تجارة المخدرات لحساب حزب الله في درعا

قالت مصادر محلية سورية أن عنصرا يعمل مع مليشيا حزب الله ويدعى “سلمان الطرشان” قتل في بلدة “المزيريب” غربي درعا، بعد أن استهدفه مجهولون وأطلقوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

الطرشان وهو عنصر في الفرقة الرابعة اغتيل من قبل مجهولين أمس الإثنين، وذكرت مصادر أنه كان يعمل في ترويج المخدرات لحساب ميليشيا حزب الله اللبناني في الجنوب السوري.

ونقلت الشبكة عن مصادر محلية تأكيدها أن “الطرشان” ينضوي في صفوف الفرقة الرابعة، وتحديدا ضمن مجموعة تعمل في تجارة المخدرات، لحساب المدعو “أبو سالم الخالدي” أحد أذرع ميليشيا “حزب الله” اللبناني في الجنوب السوري.

وأشارت إلى أن “الطرشان” كان يعمل قبل خضوعه للتسوية والمصالحة ضمن فرقة “سيف الجنوب” والتي كان يقودها “أبو موسى الطرشان” والتابعة لـ”جبهة ثوار سوريا”.

ويذكر ان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أعلن في وقت سابق عن ضبط الشرطة الروسية في سوريا شحنة مخدرات تابعة لمقرب من “حزب الله” بريف دمشق الغربي،

Advertisements

حيث اكد المرصد ان الشرطة العسكرية الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، تعود وصايته لشخص سوري مقرب من حزب الله ، ووفقاً لما أفادت به مصادر للمرصد، فإن المداهمة الروسية جاءت بعد شكاوى عدة قدمها أعيان البلدة إلى الشرطة العسكرية الروسية بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين متناول الشبان في المنطقة.