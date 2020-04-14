اليوبي: عدد المخالطين فاق 11 ألف وفي 24 ساعة تم استبعاد إصابة 669 شخصا بكورونا

كشف محمد اليوبي، مديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض بوزارة الصحة، عن تطور الحالة الوبائية المتعلقة بفيرورس كورونا المستجد في المغرب، مبرزا أن مصالح الوزارة لازالت تخصص جهودها للكشف عن البؤر العائلية ومتابعة الوضع الحصي للأشخاص المخالطين للمصابين.

وقال اليوبي خلال الندوة الصحفية اليومية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المخالطين الذين جرى تتبع وضعهم بلغ 11 ألف و934 شخصا، لمدة تصل إلى 14 يوما، لازال منهم حاليا تحت المراقبة 5130 شخصا.

وأضاف اليوبي أن هذه العملية قد مكنت من اكتشاف 865 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.

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أما بشأن تطور عدد المصابين، فكشف اليوبي عن تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ وصول الفيروس إلى المغرب إلى 1888 إصابة في حين تم استبعاد 669 حالة.

وقال محمد اليوبي، أن الوزارة سجلت 14 حالة شفاء جديدة في 24 ساعة ليرتفع عدد المتعافون إلى 217 حالة.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ السادسة من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة من اليوم الاثنين ليستقر عدد الوفيات في 126 حالة.