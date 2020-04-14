أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ وصول الفيروس إلى المغرب إلى 1888 إصابة في حين تم استبعاد 669 حالة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي في المغرب، أن الوزارة سجلت 14 حالة شفاء جديدة في 24 ساعة ليرتفع عدد المتعافون إلى 217 حالة.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ السادسة من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة من اليوم الاثنين ليستقر عدد الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل… 125 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة 1888…ولا وفاة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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