في زمن كورونا..انتحار شاب شنقا ضواحي تطوان

أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار شنقا، اليوم الثلاثاء، بالقرب من منزله في مدشر “اهلال”، قيادة “بني حسان”، ضواحي مدينة تطوان.
وأقدم الهالك على الانتحار، في ظروف غامضة، بلف حبل حول عنقه، وتثبيته على جذع شجرة مجاورة لمنزل أسرته.
وبعد العثور على الهالك جثة هامدة، معلقة بحبل، تم إشعار السلطة المحلية، التي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الدرك الملكي للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مدينة تطوان، قصد إخضاع جثته للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.
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