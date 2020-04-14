بسبب كورونا.. الدول العربية مهددة بأسوأ انكماش للاقتصاد منذ 4 عقود

توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المئة، في 2020، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الضرر سيكون أكبر بكثير من أزمة المنطقة المالية عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن جميع الدول العربية باستثناء مصر، ستتراجع اقتصاداتها هذا العام إلى المنطقة الحمراء التي تعكس الانكماش الاقتصادي، لافتاً الانتباه إلى أن التوقعات لعام 2020، يبدو أنه أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، يشمل جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 في المئة في ظل اضطرابات إقليمية، وفق بيانات للبنك الدولي.

ومما سيسهم في انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجوء الدول العربية التي سجّلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وأكثر من 700 حالة وفاة، إلى تدابير الإغلاق الشامل وحظر التجول للحد من انتشار الوباء، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

هذا بالإضافة إلى ضرب اقتصادات العديد من الدول العربية، بما فيها سوريا واليمن والعراق وليبيا، والزيادة في معدلات الفقر داخلها على نطاق واسع جراء سنوات من الصراعات الدموية، والحروب.

