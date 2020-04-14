بعد أربعة أشهر من “البلوكاج”.. الفردوس يفرج عن الدعم المخصص لصحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”

بعد أسبوع من توليه وزارة الثقافة والشباب والرياضة، خلفا للحسن عبيابة، أفرج الوزير عثمان الفردوس، عن الدعم المالي المخصص لصحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24”.

الدعم المخصص برسم عام 2019، الذي عاش أربعة أشهر من “البلوكاج”، أفرج عنه اليوم، بعدما أعلن الوزير الفردوس، عن فتح وضعه الإداري.

وقال الفردوس، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تمكن اليوم من فتح الوضع الإداري لرصيد 2,77 مليون درهم لصالح خمسة مؤسسات، منها “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24”.

واعتبر الفردوس أنه يجب دعم الصحافة، التي تعاني في هذه الفترة الحاسمة، وهو الدعم، الذي قال إنه سيبدأ أولا بتصفية الملفات العالقة، ومنها تأخر دعم الصحافة لأربعة أشهر تقريبا.

يذكر أن قضية تأخر الدعم عن صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24” قد كانت موضوع مراسلات لوزراء، ورئيس الحكومة، كما اعتبر حقوقيون تأخر الدعم عن صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24” استهدافا، وتراجعا في دعم الصحافة المستقلة.