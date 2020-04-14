الملك محمد السادس يجمع زعماء أفريقيا بتقنية الفيديو لتوحيد الجهود لمحاصرة كورونا

بعد اتصال هاتفي جمعه أمس الاثنين، بعدد من الزعماء الأفارقة، يستعد الملك محمد السادس، لجمع رؤساء دول افريقية في محادثات مشتركة بالفيديو، حول جائحة كورونا.

وقالت الرئاسة السينغالية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الملك محمد السادس لتوحيد بعض الدول الصديقة، من بينها السنغال، لتقديم رد متضامن ومنسق ضد جائحة ” كوفيد 19″، ستكون قريبا موضوع محادثات بالفيديو بين رؤساء دول وحكومات البلدان المعنية.

وكان الملك محمد السادس، قد أجرى أمس الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وخلال هذه المحادثات، اقترح الملك محمد السادس، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية، تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.