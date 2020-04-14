الصحة الإسرائيلية: 123 حالة وفاة و12046 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 12,046 إصابة من بينها 123 حالة وفاة.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9385 وصفت حالتهم بسيطة، 177 متوسطة و175 خطيرة و133 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 2195 تماثلوا للشفاء".
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