خاص | "عرب 48" يحاور رئيس بلدية أم الفحم حول مستجدات كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في مقابلة أجراها الزميل أنس موسى مع رئيس بلديّة أم الفحم، د. سمير محاميد، أجاب محاميد عن العديد من الأسئلة الشائعة بين أهالي المدينة، بخصوص مستجدات فيروس كورونا وارتفاع وتيرة انتشاره وسبل الوقاية منه.

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