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انتشال مدفع أثري عمره نصف قرن من بحر صيرة بعدن .. صورة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال مدفع أثري عمره نصف قرن من بحر صيرة بعدن .. صورة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020

تمكنت طواقم فنية في ميناء عدن بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن  اليوم ، من انتشال مدفع تاريخي "عثماني" عملاق كان غارقاً في أعماق البحر.

 

ويعد المدفع الذي يعود إلى زمن العهد العثماني الأول قبل نحو 500 عام وهو أحد المدافع التاريخية الشهيرة التي ظلت مئات السنين منصوبة فوق قلعة صيرة التاريخية بمدينة عدن. 

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وأكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، أن المدفع الذي سقط من أعلى قمة القلعة خلال الحرب التي شهدتها عدن سيتم تسلمه لهيئة الآثار كونها الجهة المسؤولة عن الحفاظ عليه، مشيدا بالدور والجهد الذي بذله الطاقم والمهندسين والغواصين لإنتشال هذا المدفع الأثري من قاع البحر.

 

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