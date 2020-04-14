ميليشيا الحوثي تفضح حقيقة مؤشرات الأمم المتحدة الإيجابية لوقف الحرب

الثلاثاء 14 أبريل 2020

فضحت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بإستهدافها بالصواريخ الباليستية محافظة مارب، حقيقة حديث الأمم المتحدة، عن مؤشرات إيجابية تلقتها من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين حول اقتراحات إنهاء الحرب .



ونقلت جريدة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية قولها، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ومستشاريه الذين يجرون اتصالات مع الأطراف اليمنية تلقوا ردوداً إيجابية من الطرفين تجاه الاقتراحات التي قدمت في الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية وأن الاتصالات مستمرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الخلافات قبل تحديد موعد اللقاء المنتظر بين الجانبين لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.

إلى ذلك قال سكان لـ«البيان» إن منظومة باتوريوت اعترضت ثاني صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب فجراليوم ودمرته في الجو، بعد ساعات على إطلاق صاروخ مماثل واعتراضه وتدميره من دون وقوع أي أضرار.

وأكد هؤلاء أن انفجاراً ضخماً سمع في المدينة في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء وتبين أنه نتيجة تدمير منظومة باتريوت لصاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو المدينة حيث سقطت شظاياه في ضواحي المدينة.

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وأما في محافظة الضالع فذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات متعددة على قطاعات الفاخر وصبيرة الجب غربي مديرية قعطبة، وقطاعات بتار وحبيل يحيى والثَوخَب شمال شرقي مديرية الحشاء، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وحسب المصادر فإن مواجهات عنيفة تدور بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي بعد محاولات الميليشيا التوغل في محيط معسكر الجب، الذي سيطرت عليه القوات الجنوبية المشتركة في أغسطس الماضي.

وفي الحديدة ذكرت القوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية في وقت متقدم من يوم أمس جراء خروق جديدة ارتكبتها في مدينة الحديدة.

وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا قصفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية المناطق المحررة في جبهة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة الأمر الذي دفع القوات المشتركة للرد. حيث اشتبكت مع عناصر الميليشيا وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى وتدمير مربض مدفعية.

وفي مديرية التحيتا جنوبي الحديدة حاولت جيوب الميليشيا استهداف مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجبلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وطال القصف قرى آهلة بالسكان ومزارع.