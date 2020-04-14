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المشتركة ترصد 45 خرقا حوثيا جديدا في الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 أبريل 2020

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الساعات الماضية 45 خرق جديد ارتكبتها مليشيات الحوثي في الحديدة، وشملت الخروقات عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة.

 

 وقال مصدر عملياتي في القوات المشتركة ان القرى السكنية في الجبلية نالت النصيب الأكبر من الخروقات الحوثية، إذ بلغ عددها 18 خرق تنوعت بقصف بقذائف الهاون والآر بي جي والأسلحة الرشاشة.

 

 وأفاد المصدر أن الأحياء السكنية في مدينة حيس تأتي بالمرتبة الثانية في قائمة تعداد الخروقات الذي وصل إلى 14 خرق، حيث امطرت المليشيات المنازل بقذائف الهاون وبسلاح م. ط 23 وعيار الدشكا و 14,5 و 12,7.

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 وأشار المصدر أن خروقات المليشيات في منطقتي الطور والفازة بلغ 7 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات الحوثية في التحيتا إلى 4 باستهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة والقناصة.

 

 وأوضح المصدر أن اقل حصيلة خروقات حوثية سجلت هي 2 خروقات الأول في مدينة الحديدة بسلاح 14,5 والثاني في مديرية الدريهمي بقذائف هاون سقطت على القرى السكنية.

 

 هذا وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس 79 خرق للمليشيات الحوثية، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الشامل لتوحيد الجهود لمواجهة جائحه فيروس

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