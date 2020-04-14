الرئيس المصري وقادة الجيش يستعرضون تدابير مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الجهود التي يبذلها الجيش في احتواء ومكافحة جائحة كورونا العالمية في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

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الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان للسفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

كما ناقش الاجتماع عددا من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة.