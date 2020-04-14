اخبار العالم

إجتماع في عدن يناقش تنفيذ حملة الرش الرذاذي في عموم المديريات

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع في عدن يناقش تنفيذ حملة الرش الرذاذي في عموم المديريات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة عدن، برئاسة، وكيل المحافظة، غسان الزامكي، وضم مدراء المرافق الخدمية في مديريات المحافظة، الخطة الموحدة للجهات ذات العلاقة لبدء تنفيذ حملة للرش الرذاذي بعموم المديريات، والتجهيزات الفنية والبشرية واللازمة لبدء تنفيذ الحملة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

Advertisements

وتطرق الإجتماع إلى خطط مكاتب الصحة والاشغال العامة وصندوق النظافة والدفاع المدني وصندوق التنمية الاجتماعي والادوار المناطة بكل مرفق في تعزيز الجاهزية والاستعداد لمجابهة عدوی فيروس  .

 

واقر الاجتماع انفاذ حملة رش رذاذي وتحديد مساراتها وفقا وخطة التنظيف التي تسبقها والبدء بتدشينها رسميا بعد غدا من مديرية التواهي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع في عدن يناقش تنفيذ حملة الرش الرذاذي في عموم المديريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا