شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع في عدن يناقش تنفيذ حملة الرش الرذاذي في عموم المديريات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة عدن، برئاسة، وكيل المحافظة، غسان الزامكي، وضم مدراء المرافق الخدمية في مديريات المحافظة، الخطة الموحدة للجهات ذات العلاقة لبدء تنفيذ حملة للرش الرذاذي بعموم المديريات، والتجهيزات الفنية والبشرية واللازمة لبدء تنفيذ الحملة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتطرق الإجتماع إلى خطط مكاتب الصحة والاشغال العامة وصندوق النظافة والدفاع المدني وصندوق التنمية الاجتماعي والادوار المناطة بكل مرفق في تعزيز الجاهزية والاستعداد لمجابهة عدوی فيروس كورونا . واقر الاجتماع انفاذ حملة رش رذاذي وتحديد مساراتها وفقا وخطة التنظيف التي تسبقها والبدء بتدشينها رسميا بعد غدا من مديرية التواهي .

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