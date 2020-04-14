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شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. تدشين الدورة التدريبية الخاصة بحملة التوعية المجتمعية للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبد الله احمد الباكري،اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بحملة التوعية المجتمعية للوقاية من كورونا ، التي نظمها مستشفى كرى العام بالتعاوم مع منظمة شاركني للتنمية واشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وتهدف الدورة على مدى يومين الى إكساب مائة متطوع ومتطوعة من الشباب مهارات التوعية واساليب ايصال رسائل التوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا الى الاسر في المنازل والاسواق العامة،وذلك خلال تنفيذ الحملة الموسعة على مستوى مديريات (المدينة،حريب والجوبة) والتي ستسمر اربعة ايام.
و اكد الوكيل الباكري على أهمية مثل اقامة مثل هذه الحملات التوعوية وأثرها الايجابي في مواجهة جائحة فيروس كورونا..مشدداً على ضرورة تفاعل كافة القوى الوطنية في سبيل انجاح البرامج والانشطة الهادفة والموجهة لخدمة المجتمع..مشيداً بمبادرة الشباب للعمل الطوعي في التوعية والتثقيف الصحي.
وتطرق نائب مدير مستشفى كرى العام الدكتورة جميلة الربيعي ورئيس منظمة شاركني للتنمية طه عبدالله حمود ،الى الاثار الكارثية التي تسبب بها فيروس كورونا على مستوى العالم ومدى خطورته.
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