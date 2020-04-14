اجتماع صحي موسع بعدن يناقش الاستعدادات الطبية اللازمة لمجابهة كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً صحياً موسعاً برئاسة محافظ عدن احمد سالم ربيع، كرس لمناقشة الاستعدادات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ووكلاء محافظة عدن ومدير عام مكتب الصحة الدكتور جمال خدابخش ومدراء المديريات الصحية والمستشفيات المركزية بالمحافظة، جملة الاستعدادات والتجهيزات لمجابهة فيروس كورونا والخطط الطبية المعدة لذلك ومدی الجاهزية الفنية لمحجر الامل ونوعية التجهيزات والمستلزمات الطبية والكادر الطبي والفني.

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واستعرض الاجتماع الاستعدادات العاجلة والاستراتيجية للبدء بتفعيل العمل في مراكز الحميات الثمانية في محافظة عدن وتغطية احتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية.

وشدد محافظ عدن، علی ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الرؤی والخطط لمجابهة فيروس كورونا والعمل علی تجهيز غرف الطوارئ في مستشفيات الجمهورية والصداقة و22 مايو، ورفدها بالمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير اجهزة السلامة المهنية للكادر الطبي العامل فيها..مؤكداً على اهمية رفع الجاهزية لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبهما، استعرض وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان، ومدير عام مكتب الصحة، الخطوات التي تبذلها وزارة الصحة ومكتبها في عدن ومدی التدخلات التي تمت ومستوی الانجاز ،والاحتياجات للبدء في تفعيل العمل بمراكز الحميات بالمديريات.