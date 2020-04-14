شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمنع الصلاة بالمساجد في رمضان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء إن الأردن سيمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته البيان.

Advertisements وأضاف الوزير أن صلاة التراويح لن تُقام في المساجد. وأعلن الأردن تسجيل 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

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