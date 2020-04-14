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أوباما يؤيد ترشح بايدن للرئاسة الأمريكية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال مصدران مطلعان إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيعلن، الثلاثاء، تأييده لترشيح نائبه السابق جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة وذلك في مسعى لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية.

 

ووفقا للعين،قال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يعلن أوباما تأييده لبايدن في فيديو يُنشر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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وسيأتي تأييد أوباما لبايدن بعد يوم من إعلان السناتور بيرني ساندرز، آخر من تبقى من خصوم بايدن في سباق ترشيح الديمقراطيين، عن تأييده لنائب الرئيس السابق.

 

ويمهد خروج ساندرز، المنافس الأخير المتبقي لبايدن، الطريق أمام معركة بين بايدن (77 عاما) وترامب (73 عاما) الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

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