شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بكورونا في سجون المغرب والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المذكور، وبعد إجراء فحوصات طبية للملتحقين والمغادرين، تبين وجود حالات إيجابية من ضمنها سجينة وافدة جديدة ومخالطة لها و3 موظفين آخرين تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.
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