شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية: مسلحون يعتلون سفينة بخليج عمان والان نبدء بالتفاصيل

قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، إن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم الثلاثاء. وقالت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني "تفيد التقارير بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح". وأضافت أنها تراقب الموقف ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.

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