شكرا لقرائتكم خبر عن أيسلندا تعيد فتح الجامعات والمدارس في مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأبقت أيسلندا مدارس التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 15 عاما ودور رياض الأطفال مفتوحة، إلا أن السلطات أمرت المدارس بالتباعد بين التلاميذ بمسافة آمنة تبلغ مترين.
وقالت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير ووزيرة الصحة سفانديس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي إن المدارس ستستأنف عملها الطبيعي اعتبارا من الرابع من مايو، لكنها ستتبع قواعد التباعد الاجتماعي.
وتوفي حتى الآن ثمانية أشخاص في البلاد، بينهم سائح أسترالي، بسبب مرض كوفيد- 19 في الدولة التي سجلت حوالي 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
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