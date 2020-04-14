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باكستان تستأنف العمل في الصناعات منخفضة المخاطر وتمنع التجمعات لأسبوعين آخرين

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أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء أنها ستسمح لما تصفها بالصناعات منخفضة المخاطر باسئتناف عملياتها بعد تحذيرات من أن توقف الاقتصاد لفترة طويلة نتيجة للإغلاق الناجم عن تفشي المسبب لمرض (كوفيد19-) قد يدفع نصف عدد السكان إلى الفقر.

وستسمح السلطات للصناعات منخفضة المخاطر ، ومن بينها البناء والصناعات الكيماوية والتجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات والورق ووحدات التعبئة، بالعمل إذا التزمت بتوجيهات السلامة.

وقالت الحكومة إن المؤسسات التعليمية ستظل مغلقة مع ذلك ، ولن يتم السماح بالتجمعات العامة لمدة أسبوعين آخرين.

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