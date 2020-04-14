شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تستأنف العمل في الصناعات منخفضة المخاطر وتمنع التجمعات لأسبوعين آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء أنها ستسمح لما تصفها بالصناعات منخفضة المخاطر باسئتناف عملياتها بعد تحذيرات من أن توقف الاقتصاد لفترة طويلة نتيجة للإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) قد يدفع نصف عدد السكان إلى الفقر.

وستسمح السلطات للصناعات منخفضة المخاطر ، ومن بينها البناء والصناعات الكيماوية والتجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات والورق ووحدات التعبئة، بالعمل إذا التزمت بتوجيهات السلامة.

وقالت الحكومة إن المؤسسات التعليمية ستظل مغلقة مع ذلك ، ولن يتم السماح بالتجمعات العامة لمدة أسبوعين آخرين.