شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. وفيات كورونا تتجاوز 24 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفا اليوم الثلاثاء فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفا بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة أمس الاثنين وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز. وتجاوزت وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 24400 اليوم الثلاثاء. ولم تبلغ العديد من الولايات عن الأعداد فيها بعد.