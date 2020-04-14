اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن انطلاق رحلتين جويتين لاعادة عراقيين عالقين في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم انطلاق اخر رحلتين جويتين ضمن جدول رحلات هذا اليوم من مطار بغداد الدولي متوجهتين الى اسطنبول لاعادة العراقيين العالقين في تركيا".

وأضاف البيان أن "الرحلتين لقطاع (بغداد-اسطنبول-بغداد) كانتا من المقرر انطلاقهما صباح هذا اليوم ولكن حصل تأخير لأسباب ادارية تخص الموافقات المطلوبة الخاصة بتسيير الرحلات من الجانب التركي".