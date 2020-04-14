مسلحون يهاجمون موكب مدير شرطة نفط الشمال في كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام مسلحين بمهاجمة موكب مدير شرطة نفط الشمال في محافظة كركوك. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه موكب مدير شرطة نفط الشمال في كركوك العميد محمد طاهر". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن اصابة ثلاثة من افراد حمايته بجروح مختلفة".

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