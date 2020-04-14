صالح: الانتصار الناجز على الوباء يتطلب الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أن الانتصار الناجز على وباء كورونا يتطلب الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية. وقال صالح في تغريدة له على تويتر، "إستقبلت في قصر السلام مجموعة من العاملين في القطاع الصحي لتقديم شكر وعرفان العراقيين لجهودهم وجهادهم في مواجهة كورونا وهم يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على سلامة المواطنين". Advertisements وأضاف أن "الانتصار الناجز على الوباء يتطلب التزامنا الصارم والمستمر بالتوجيهات الصحية". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء من الفيروس في العراق.

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