صحة الكرخ تعلن شفاء عشرة مرضى بكورونا ومغادرتهم مستشفى الفرات

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عشرة مرضى غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد و49 حالة شفاء.

