المنافذ تصدر بياناً بشأن الأنباء عن نية ايران استئناف زيارة العتبات في العراق

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، بياناً بشأن الانباء عن نية ايران استئناف زيارة العتبات في العراق.



وأضافت أن "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري والى أشعار آخر". وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وكالة (فارس) نشرت خبراً مفاده بأن ايران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي وباء كورونا ".وأضافت أن "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري والى أشعار آخر". وأوضحت الهيئة، أنه "سيتم العمل بأعادة افتتاح المنافذ المشار اليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ". وأكدت أنه "لغاية الان لم يتخذ اي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

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