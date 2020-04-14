شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يمنع الصلاة بالمساجد في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء إن الأردن سيمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته البيان.



وأضاف الوزير أن صلاة التراويح لن تُقام في المساجد.

وأعلن الأردن تسجيل 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يمنع الصلاة بالمساجد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.