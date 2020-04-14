شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوباما يؤيد ترشح بايدن للرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مصدران مطلعان إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيعلن، الثلاثاء، تأييده لترشيح نائبه السابق جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة وذلك في مسعى لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية.



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وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يعلن أوباما تأييده لبايدن في فيديو يُنشر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسيأتي تأييد أوباما لبايدن بعد يوم من إعلان السناتور بيرني ساندرز، آخر من تبقى من خصوم بايدن في سباق ترشيح الديمقراطيين، عن تأييده لنائب الرئيس السابق.

ويمهد خروج ساندرز، المنافس الأخير المتبقي لبايدن، الطريق أمام معركة بين بايدن (77 عاما) وترامب (73 عاما) الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.