كبير مستشاري ترامب: نرغب بإعادة الناس للعمل لكن يجب أن تكون عودتهم آمنة

أفاد كبير المستشارين ​الاقتصاد​يين للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​لاري كودلو​، بأن "ترامب سيدلى بإعلانات مهمة جداً بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي خلال اليوم أو اليومين القادمين".

وأشار كودلو، خلال حديث صحفي، إلى أنه "سيدلى هو أيضاً ببعض الإعلانات المهمة جدا فيما يتعلق بتوجيهات التباعد الاجتماعي"، مشدداً على أنه "نرغب بإعادة الناس إلى العمل".

كما لفت إلى أنه "نريد أن نفعل هذا بأسرع ما يمكن، لكنها يجب أن تكون عودة آمنة"، موضحاً أنه "يجب أن تقودها البيانات من المتخصصين فى الصحة في ​الولايات المتحدة​".