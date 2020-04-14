أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاري كودلو، بأن "ترامب سيدلى بإعلانات مهمة جداً بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي خلال اليوم أو اليومين القادمين".
وأشار كودلو، خلال حديث صحفي، إلى أنه "سيدلى هو أيضاً ببعض الإعلانات المهمة جدا فيما يتعلق بتوجيهات التباعد الاجتماعي"، مشدداً على أنه "نرغب بإعادة الناس إلى العمل".
كما لفت إلى أنه "نريد أن نفعل هذا بأسرع ما يمكن، لكنها يجب أن تكون عودة آمنة"، موضحاً أنه "يجب أن تقودها البيانات من المتخصصين فى الصحة في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر كبير مستشاري ترامب: نرغب بإعادة الناس للعمل لكن يجب أن تكون عودتهم آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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