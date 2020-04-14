رئيس البنك الدولي: ننفذ عمليات لمكافحة كورونا في أكثر من 50 بلداً

أشار رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ ديفيد مالباس، إلى أن "المجموعة تنفذ عمليات لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في أكثر من 50 بلداً، مع 50 دولة أخرى بحلول نهاية نيسان".

وأفاد مالباس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه "يسعدنا أن نسمع عن 70-80 مليار دولار إضافية من المؤسسات الشريكة لدينا لتكملة استجابتنا الحالية البالغة 160 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التمويل 230-240 مليار دولار".

بموازاة ذلك، أجرى مالباس مكالمة مع رؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى، حيث كان هناك دعم قوي لمبادرة تخفيف عبء الديون التي قدمها لصالح الدول الأكثر فقراً اعتباراً من 1 أيار المقبل.