رئيس الوزراء الكندي: تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي سيتم بشكل تدريجي

أشار رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، إلى أنه "سيقدم إرشادات جديدة لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في الفترة الصعبة التي نعيشها، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وطالب ترودو المواطنين، "بالبقاء في منازلهم"، مؤكداً "أن تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي سيتم بشكل تدريجي".

كان ترودو أشار في وقت سابق إلى أن "كندا لن تعود إلى الوضع الطبيعي قبل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "تطوير اللقاح قد يستغرق وقتا طويلا". وأوضح أن "انتشار الفيروس في البلاد قد يصل ذروته مع نهاية الربيع الحالي"، مؤكدا أن "الكنديين سيحصلون على الدعم مهما طال أمد الوضع الراهن".