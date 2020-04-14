أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى أنه "سيقدم إرشادات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الفترة الصعبة التي نعيشها، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
وطالب ترودو المواطنين، "بالبقاء في منازلهم"، مؤكداً "أن تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي سيتم بشكل تدريجي".
كان ترودو أشار في وقت سابق إلى أن "كندا لن تعود إلى الوضع الطبيعي قبل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "تطوير اللقاح قد يستغرق وقتا طويلا". وأوضح أن "انتشار الفيروس في البلاد قد يصل ذروته مع نهاية الربيع الحالي"، مؤكدا أن "الكنديين سيحصلون على الدعم مهما طال أمد الوضع الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي: تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي سيتم بشكل تدريجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.