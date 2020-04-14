"رويترز": أوباما سيعلن تأييده لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة

أشارت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أحد الأشخاص المقربين من الرئيبس الأميركي السابق، إلى أنه "من المتوقع أن يعلن ​باراك أوباما​، تأييده لترشيح نائبه ​جو بايدن​، من أجل السباق الانتخابي للحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020".

ويأتي الدعم المتوقع لبايدن من أوباما، بعد يوم من إعلان السيناتور ​بيرني ساندرز​ تأييده له، عقب انسحابه من السباق الانتخابي.

وكان ساندرز علّق حملته الإنتخابية يوم الأربعاء الفائت، ممهداً الطريق أمام نائب الرئيس السابق بايدن، ليكون المرشح لمواجهة الرئيس الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل.