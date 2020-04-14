أفادت رئيسة المكتب الإعلامي لدى السفارة الأميركية في موسكو، ريبيكا روس، بأن "طائرة تابعة لشركة "آيروفلوت" الروسية، أقلعت إلى نيويورك وعلى متنها مواطنون أميركيون تم إجلاؤهم إلى بلادهم".
من جهتها، لفتت وسائل إعلامية إلى أنه "من الممكن أن تنظم شركة "آيروفلوت" رحلات إلى لندن وأمستردام أيضا".
كما لفتت إلى أن "السفارة ستخبر مواطني الولايات المتحدة بكل المستجدات بقدر تلقيها أي معلومات إضافية"، داعية الأميركيين المتواجدين في روسيا إلى "مراجعة موقع شركة "آيروفلوت" بانتظام".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بموسكو: إجلاء المواطنين الأميركيين في روسيا إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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