سفارة أميركا بموسكو: إجلاء المواطنين الأميركيين في روسيا إلى بلادهم

أفادت رئيسة المكتب الإعلامي لدى ​السفارة الأميركية​ في ​موسكو​، ريبيكا روس، بأن "طائرة تابعة لشركة "آيروفلوت" الروسية، أقلعت إلى ​نيويورك​ وعلى متنها مواطنون أميركيون تم إجلاؤهم إلى بلادهم".

من جهتها، لفتت وسائل إعلامية إلى أنه "من الممكن أن تنظم شركة "آيروفلوت" رحلات إلى لندن و​أمستردام​ أيضا".

كما لفتت إلى أن "السفارة ستخبر مواطني ​الولايات المتحدة​ بكل المستجدات بقدر تلقيها أي معلومات إضافية"، داعية الأميركيين المتواجدين في ​روسيا​ إلى "مراجعة موقع شركة "آيروفلوت" بانتظام".