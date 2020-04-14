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سلطات ايسلندا تخفف القيود المفروضة لاحتواء كورونا مطلع أيار

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أعلنت السلطات في ​ايسلندا​ أنها ستباشر ابتداء من الشهر المقبل التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها لاحتواء وباء ​فيروس ​ المستجد.

وستعيد ​المدارس​ الثانوية و​الجامعة​ وصالونات الحلاقة والمتاحف فتح أبوابها في الرابع من أيار، وسيتم بعد ذلك رفع القيود تدريجيا على الشركات والمدارس،

وقد أبقت السلطات في البلاد القيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتجمعوا في مكان واحد إلا أنها رفعته من 20 إلى 50 شخصا.

وفرضت ايسلندا مجموعة من القيود في منتصف آذار. وسجلت 1720 أصابة مؤكدة بالمرض وثماني ​وفيات​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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