سلطات ايسلندا تخفف القيود المفروضة لاحتواء كورونا مطلع أيار

أعلنت السلطات في ​ايسلندا​ أنها ستباشر ابتداء من الشهر المقبل التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها لاحتواء وباء ​فيروس كورونا​ المستجد.

وستعيد ​المدارس​ الثانوية و​الجامعة​ وصالونات الحلاقة والمتاحف فتح أبوابها في الرابع من أيار، وسيتم بعد ذلك رفع القيود تدريجيا على الشركات والمدارس،

وقد أبقت السلطات في البلاد القيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتجمعوا في مكان واحد إلا أنها رفعته من 20 إلى 50 شخصا.

وفرضت ايسلندا مجموعة من القيود في منتصف آذار. وسجلت 1720 أصابة مؤكدة بالمرض وثماني ​وفيات​.