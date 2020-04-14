أوباما: بايدن هو المرشح المطلوب في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد

أعلن الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​، تأييده لنائب الرئيس الاميركي السابق ​جو بايدن​ في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية، لافتاً إلى أن "زميله السابق في الانتخابات، هو المرشح المطلوب في هذه الأزمة التي تمر بها ​الولايات المتحدة​".

وشدد أوباما، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه "إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه كبلد من لحظات أزمة كبيرة، فهو أن روح البحث عن بعضنا البعض لا يمكن أن تقتصر على منازلنا أو أماكن عملنا أو أحيائنا أو دور العبادة".