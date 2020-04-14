مجموعة الدول السبع تبدي استعدادها لتخفيف الديون عن الدول الاكثر فقراً

أبدى وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، استعدادهم لتخفيف الديون عن الدول الأكثر فقراً بالعالم، ضمن استجابة منسَّقة للركود العالمي المتزايد مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشار قادة التمويل بالمجموعة، في بيان، إلى أنهم سيوقفون مدفوعات خدمات الدين التي من المفترض أن تدفعها الدول الفقيرة لحكومات أخرى إذا اتفق قادة مجموعة العشرين على دعم الإجراء كما هو متوقع.
كما أشادوا بجهود دفع البنوك العالمية لتقديم إعفاءات من الديون لـ 76 بلد يحق له الحصول على أسهل شروط البنك الدولي للقروض، وذلك بهدف تحرير أموال تحتاجها تلك الدول لتمويل الرعاية الصحية ودعم اقتصادها مع تفشي كورونا، لافتين إلى أن حجم تلك الأزمة الصحية تخلق تحديات غير مسبوقة للاقتصاد العالمي.
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